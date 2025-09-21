La Roca se adentra en el negocio de la venta de pisos okupados: se venden un 60% más baratos que el precio del mercado

La okupación de viviendas se ha convertido en un problema creciente en el mercado inmobiliario. Sin embargo, algunos inversores ven en estos pisos una oportunidad de negocio, ya que se venden muy por debajo de su valor, aunque con riesgos importantes para los compradores.

En el último año, la okupación se ha convertido en una de las mayores preocupaciones dentro del sector inmobiliario. Ante esta situación, muchos ven en los pisos okupados una oportunidad de negocio que ha disparado las ventas de este tipo de inmuebles.

Estos pisos llegan a venderse hasta un 60% más baratos que el precio de mercado. "Lo ideal es una zona de alto valor, que esté tensionada. Y un inquilino que en una semana está fuera", comenta a La Roca, un inversor que se dedica a buscar viviendas ocupadas de fondos y bancos a bajo precio.

Desde La Roca también han podido hablar con Adriana, directora de una inmobiliaria especializada en este tipo de operaciones, quien reconoce que al mes pueden "vender quince o veinte". "Por noventa mil euros se consigue una casa libre y reformada, es una alternativa muy interesante", añade.

Sin embargo, estas inmobiliarias solo gestionan la venta. Al estar okupadas, no es posible acceder a la vivienda para comprobar en qué estado se encuentra ni saber si hay menores viviendo en ellas.

"Acércate a ver quién vive y habla con ellos, a ver si te dicen algo, te dan alguna información, si están dispuestos a irse. Intenta hablar con ellos y que te la enseñen", recomienda una trabajadora de una inmobiliaria especializada en la venta de pisos de bancos.