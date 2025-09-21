Jesús Espinosa analiza todos los bulos que rodean a Brigitte Macron

Brigitte Macron, esposa del presidente francés, ha decidido denunciar a una influencer estadounidense por difundir el bulo de que nació como hombre. El matrimonio se enfrentan, desde hace años, a numeroso rumores y bulos que buscan dañar su imagen pública.

En los últimos días, se ha sabido que Emmanuel Macron y su esposa presentarán pruebas científicas para demostrar que ella es una mujer. La información surge después de que Brigitte Macron decidiera denunciar a una influencer estadounidense que difundió el bulo de que había nacido como varón.

Para profundizar en el tema, La Roca invitó al plató a Jesús Espinosa, periodista de Newtral. "Se está intentando desinformar diciendo que la mujer de Macron, que Brigitte Macron, es un hombre. Se hace esto para atacar al presidente francés", señaló el colaborador.

Espinosa repasó además los bulos y memes que han circulado en redes desde que se viralizó el vídeo en el que Brigitte dio una torta a su marido. Entre ellos, destacó el rumor de que la primera dama se había sometido a una operación de próstata.

"Ellos tienen que tener unas espaldas anchísimas y les tiene que resbalar todo esto", comentó Nuria Roca tras conocer la cantidad de rumores que rodean al matrimonio francés.

Por su parte, Pilar Vidal recordó en el programa qué dijo en su momento Emmanuel Macron sobre la denuncia: "Si demanda es porque evidentemente ellos tienen una posición pública y están acostumbrados, pero que eso desgasta a la pareja y a la familia".