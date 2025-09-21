Ahora

En La Roca

Jesús Espinosa analiza todos los bulos que rodean a Brigitte Macron

Brigitte Macron, esposa del presidente francés, ha decidido denunciar a una influencer estadounidense por difundir el bulo de que nació como hombre. El matrimonio se enfrentan, desde hace años, a numeroso rumores y bulos que buscan dañar su imagen pública.

Jesús Espinosa analiza todos los bulos que rodean a Brigitte Macron

En los últimos días, se ha sabido que Emmanuel Macron y su esposa presentarán pruebas científicas para demostrar que ella es una mujer. La información surge después de que Brigitte Macron decidiera denunciar a una influencer estadounidense que difundió el bulo de que había nacido como varón.

Para profundizar en el tema, La Roca invitó al plató a Jesús Espinosa, periodista de Newtral. "Se está intentando desinformar diciendo que la mujer de Macron, que Brigitte Macron, es un hombre. Se hace esto para atacar al presidente francés", señaló el colaborador.

Espinosa repasó además los bulos y memes que han circulado en redes desde que se viralizó el vídeo en el que Brigitte dio una torta a su marido. Entre ellos, destacó el rumor de que la primera dama se había sometido a una operación de próstata.

"Ellos tienen que tener unas espaldas anchísimas y les tiene que resbalar todo esto", comentó Nuria Roca tras conocer la cantidad de rumores que rodean al matrimonio francés.

Por su parte, Pilar Vidal recordó en el programa qué dijo en su momento Emmanuel Macron sobre la denuncia: "Si demanda es porque evidentemente ellos tienen una posición pública y están acostumbrados, pero que eso desgasta a la pareja y a la familia".

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  2. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. Llega el otoño de golpe, con bajón de temperaturas y nueve comunidades en aviso por lluvias y tormentas