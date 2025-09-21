Ahora

En La Roca

Silvia Taulés: "Las memorias del rey emérito han causado una revolución en la Casa Real"

El rey emérito Juan Carlos I participa en Nueva York en el Campeonato del Mundo de vela de clase seis metros. Su viaje habría generado malestar en la Casa Real, según fuentes periodísticas, en plena polémica por la publicación de sus memorias.

El rey Juan Carlos I se encuentra en Nueva York para disputar el Campeonato del Mundo de vela de clase seis metros. Sin embargo, según la periodista Silvia Taulés, este viaje del emérito no habría gustado nada a Casa Real, debido a que también habría acudido a una fiesta de Bollywood organizada en el Club Náutico.

Un supuesto enfado que se sumaría a la futura publicación de las memorias de don Juan Carlos. "Las memorias han puesto el foco otra vez en las polémicas que él (Juan Carlos I) no quiere", comenta Taulés.

Asimismo, confirma un secreto a voces: "Las memorias del rey Juan Carlos no han gustado en Casa Real, eso es evidente y no querían que las escribiera". "Eso ha provocado una revolución que solo falta que este señor se vaya a Nueva York a un club de regatas superlujoso", añade la colaboradora de La Roca.

Las 6 de laSexta

