Un albañil cuenta en TikTok cómo funciona su trabajo y se hace viral tras la respuesta que da a sus seguidores, que le recomendaban haber estudiado. "Sé que tenéis razón, que tenía que haber estudiado y así no me doy porrazos", admite.

Sin embargo, continúa justificando la razón por la que no lo hizo: "Si todos estudiamos, ¿quiénes construyen los edificios o los puentes? El que estudia una carrera no se va a poner a construir, no se va a poner con las tenazas, el metro y el alambre".

"Le doy la razón a este señor", comenta Nacho García, y añade en tono de broma que "el problema que ha habido en este país es que mucha gente se ha puesto a estudiar en la universidad y no hacían falta tantos".