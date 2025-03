La reflexión de Juan del Val sobre el estado de salud del hijo de Camilo Sesto: "No sé si los medios de comunicación deberíamos hablar de una persona enferma"

"No deberíamos entrevistarle", se ha mostrado tajante el colaborador, quien ha dado la razón a Carmen Morales, que ha salido a desmentir que la hija de Camilo Sesto sea hija de Rocío Dúrcal.

Sheila Devil, antes más conocido como Camilín por ser el hijo de Camilo Sesto, se encuentra en una situación crítica. Esta semana se le ha detenido por llevar encima 12 gramos de cocaína y ha negado que Lourdes Ornelas sea su madre.

A cambio, ha indicado que su progenitora biológica es Rocío Dúrcal, una afirmación que Carmen Morales, hija de la tonadillera, ha desmentido y ha pedido que no se entreviste a una persona tan enferma. "Tiene un problema importante con las drogas", ha indicado.

Juan del Val no puede estar más de acuerdo y así lo manifiesta en La Roca: "Los medios de comunicación no deberíamos hablar de una persona enferma porque poneros en el lugar de la familia. No deberíamos entrevistarle".