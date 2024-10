Nuria Roca tuvo en La Roca al presidente de la sociedad de médicos hispano-libanesa, Bahjat Assaf. En su intervención en el programa, destacó la "situación catastrófica" que se vive en Líbano por unos bombardeos en Israel que están dejando "muy afectada a la población".

"La gente está muy mal. Los niños no viven. Los mayores no pueden llegar a los hospitales porque si no bombardean una zona lo hacen en otra", relata.

Y cuenta la frustración que siente: "Soy médico de toda mi familia. Siempre que voy a Líbano trato de cuidarles... pero en estas ocasiones no puedo".

"La situación es muy grave. Es muy complicado ser optimista. Pero espero decir que esto ya se acaba. Las familias de todos los libaneses están sufriendo algo anormal. Es como un enfermo con la inmunidad baja. Sin defensas. Sin recursos. No tienen para poder sobrevivir", prosigue.

Para terminar, deja un mensaje para el mundo: "Ojalá algún día las naciones sigan lo que se decidió en 1949. Que no haya destrucción. Que no haya matanza. Que no maten a niños".