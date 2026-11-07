Benjamín Prado califica de "ciberhijos de puta" a los que están realizando los hackeos en Europa: "Hace falta tener mala baba para atacar bancos de sangre"

El escrito ha señalado que "lo de la palabra antisistema se nos está yendo un poco de las manos" por los últimos sucesos que están sucediendo en el continente.

Europa está sufriendo una serie de hackeos que están afectando a diferentes ámbitos, no solo al mundo de internet. Por ello, Benjamín Prado ha señalado que a los autores de estos ataques los califica de "ciber hijos de puta".

"Como la Real Academia está cogiendo nuevas palabras, yo propongo ciberhijos de puta. Porque hace falta tener mala baba para atacar bancos de sangre, para atacar cámaras de refrigeración. O sea, es directamente la idea de hacer el mal que nos explica que lo de la palabra antisistema se nos está yendo un poco de las manos", ha comentado.

El escritor también ha hecho referencia a los manifestantes que realizan actos vandálicos: "Usted tiene derecho a manifestarse, pero no a quemar coches, no a quemar contenedores, no a romper comercios, no a romper escaparates, la palabra manifestación no es tan grande. Es que son antisistemas que al final le van a hacer daño a un niño que necesita una transfusión de sangre o a alguien que se le estropea la comida".

"El mundo virtual está devorando el mundo real, lo está comiendo, lo está comiendo, y ahora con la IA, la inteligencia artificial, está devorando el mundo real, pero no se regula, es un mundo salvaje donde cada uno puede hacer lo que le dé la gana, donde se permite el anonimato y alguien te comete una estafa en España pero resulta que el tipo está en Bielorrusia", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.