Juana Fernández analiza unas 'midterms' claves para Trump: "Parece que lo tiene muy difícil, los demócratas se han movilizado"

La corresponsal de La Roca ha hablado de la importancia de estas elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos pueden perder el control del Congreso y del Senado. "Los demócratas ven una forma de parar las políticas de Trump", cuenta.

Juana Fernández, corresponsal de La Roca en Nueva York, ha analizado unas 'midterms' claves en EEUU que pueden dar un vuelco a la situación política en el país. Que pueden, además, suponer un enorme varapalo para Donald Trump si los republicanos pierden el control tanto del Congreso como del Senado. De momento, ya han votado 32 millones de personas.

"Son muchos votos. Vemos una gran movilización. Los demócratas se han puesto las pilas y los republicanos se están esforzando. Por ahora parece que Trump lo tiene muy difícil porque los demócratas se han movilizado", ha afirmado.

El control de las dos Cámaras, complicado para el republicano: "Lo tiene difícil. El Congreso se renueva cada dos años y entran 435 congresistas nuevos. El tercio que se renueva del Senado puede hacer que los demócratas les superen".

"Es como una forma de decirle al presidente que lo que está haciendo no gusta, además de preparar las presidenciales de dentro de dos años", ha contado.

Desde Nueva York, Juana Fernández afirma que los demócratas ven en estas 'midterms "una herramienta para frenar algunas políticas de Trump: "No las exteriores, pero sí las interiores como impuestos a exportaciones o importaciones. Además, son el lugar desde donde se hacen los 'impeachments'. Es una manera de poner firme al presidente".

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