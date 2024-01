Silvia Abril visitó este domingo el plató de La Roca para hablar de su nuevo libro 'Pérdidas de risa', pero, además, también hubo tiempo para dar envidia a Nuria Roca. "¿Cuánto tiempo hace que no vas a Nueva York?", le preguntó la presentadora antes de despedirla y de dar paso a la corresponsal en esta ciudad estadounidense, a lo que la humorista respondió: "Hace 6 meses".

"¡Qué envidia!", espetó Nuria Roca, que no dudó en reconocer acto seguido: "Te iba a decir 'perraca' porque me das mucha envidia. Es que hace mucho que no voy", respondió.

Sin embargo, Gonzalo Miró contraatacó con otra opinión: "Pero si tu has ido en el 2023, ¡jeta!". "Para mí eso es mucho, ella ha ido hace menos", se defendió la presentadora de los ataques del colaborador. Un momento que puedes ver sobre estas líneas.