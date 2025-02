Ramón Espinar, sobre Karla Sofía Gascón: "Quienes defendemos a las personas trans no es por ser seres de luz sino por ser seres humanos"

La polémica por las publicaciones racistas de Karla Sofía Gascón ha generado reacciones en La Roca. Ramón Espinar defiende los derechos de las personas trans, destacando que, aunque su comportamiento sea criticable, eso no debe afectar la lucha por sus derechos fundamentales.

La actriz Karla Sofía Gascón se encuentra en el ojo del huracán por unas publicaciones racistas que compartió en sus redes sociales. Estos comentarios han provocado que la actriz, que está nominada al Oscar como mejor actriz por su papel en 'Emilia Pérez', sea retirada de todos los contenidos promocionales de la película.

Desde La Roca, Nuria Roca preguntó a Ramón Espinar qué opinaba sobre la polémica que rodea a la actriz española. "Quienes defendemos a las personas trans no es porque sean seres de luz, no se defiende los derechos de Karla Gascón porque sea una persona maravillosa. Las personas trans tienen derecho a no serlo e incluso a ser racistas y hacer comentarios que son reprobables", comentó el colaborador.

"A mí me parece que lo que ha dicho es detestable", opinó Ramón Espinar, aunque añadió que eso no debería hacer que se dé "un paso atrás" en cuanto a los derechos de las personas trans.

"Nosotros no defendemos los derechos de las personas trans por ser seres de luz, sino por ser seres humanos", concluyó Espinar, subrayando la importancia de respetar los derechos fundamentales sin dejarse influir por el comportamiento de una persona.