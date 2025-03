Pilar Vidal muy contundente con Claudia Bavel: "Quiere ser famosa y esta dolida porque se ha quedado fuera de un reality"

La periodista explica en este vídeo más datos sobre la modelo: "Yo he comprobado ya que esa teoría que dice sobre sus 'examigas' no es cierta"

La polémica en torno a la modelo Claudia Bavel continúa. Cuando le preguntaron si saldrían más nombres de rostros conocidos con los que haya podido tener algo, respondió que depende de lo que dijeran "sus examigas". Algo que, por su parte, criticó Juan del Val.

Por otro lado, la periodista Pilar Vidal reaccionó también a esta respuesta de Bavel: "Yo he comprobado ya que esa teoría de las examigas no es cierta, porque además hablé con una de ellas y lo que dicen es que 'ella nos lo contó'. Lo típico que tú le cuentas a tu amiga de 'me acaba de escribir fulanito'. No tienen pruebas ni pantallazos ni nada. Es la propia Bavel quien manda los pantallazos a determinados compañeros".

Según explica Vidal, todo esto lo hace porque "quiere ser famosa y, de hecho, está dolida porque se ha quedado fuera de un reality". En el vídeo podemos ver su intervención completa, así como el debate con los compañeros de La Roca.