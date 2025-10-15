Ahora
La graciosa 'pullita' de bienvenida de Iker Casillas a Marcelo a la Kings League: "¿Esta mierda sigue en pie? Sal corriendo"

La graciosa 'pullita' de Iker Casillas a la Kings League tras el fichaje de Marcelo: "¿Esta mierda sigue en pie?"

La Kings League calienta motores para su nueva temporada y Gerard Piqué ya ha soltado varios bombazos: se suman Ronaldo Nazario, Marcelo y Plex. Una bienvenida comentada por Iker Casillas, quien advirte a Marcelo del terreno en el que se mete.

La Kings League prepara su nueva temporada y Gerard Piqué ha desvelado algunas de las nuevas incorporaciones: Ronaldo Nazario, el fichaje estrella que 'toma el mando', Marcelo, la leyenda del Real Madrid , y el popular creador de contenidoPlex.

Durante un directo del programa, Iker Casillas dio la bienvenida a Marcelo de una manera un tanto peculiar. "¿Pero esta mierda sigue en pie? ¿Todavía sigue la Kings League?", comenzaba bromeando, para terminar por advertir a "Marcelito" sobre "dónde se ha metido": "Estás a tiempo de salir corriendo y no mirar atrás".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores ríen el comentario de Casillas. "No parece que esté muy contenido", asegura Alfonso Arús.

