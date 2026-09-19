Nuria Roca y Juan del Val confiesan las palabras que más repiten sus hijos: "Dicen todo el rato 'en plan' y 'literal"

La presentadora y el escritor han contado en La Roca cuáles son los términos que más utilizan sus hijos cuando hablan, un vocabulario que --se supone-- común entre los jóvenes.

La Roca ha comenzado este domingo con política internacional. Y es que Canadá y la Unión Europea ahora son "besties", tal y como ha señalado Nuria Roca, que ha dicho que es una palabra "que dicen los jóvenes". "Ojalá saber qué es", ha expresado la presentadora, tras lo que Berni Barrachina le ha explicado que hace referencia a "best friends (mejores amigos)".

"¿Vuestros hijos no dicen, eso?", les ha preguntado el colaborador a la presentadora y a Juan del Val, a lo que Roca ha respondido: "Cuando hablan conmigo desde luego que no; a lo mejor no soy su mejor amiga". "¿Sabes lo que dicen todo el rato? 'Tipo' y 'En plan", ha confesado entonces el escritor, a lo que Nuria Roca ha añadido que también dicen "'100%' y 'literal".

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