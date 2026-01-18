Nuria Roca, sobre las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias: "Habrá que ver si es culpable o no"

La presentadora explica en 'La Roca' que "hay un trabajo de investigación de tres años, muchas pruebas que se presentarán en la Audiencia Nacional y se ha llamado a declarar a las dos exempleadas como testigos protegidos": "Veremos cómo transcurre el proceso pero no tiene muy buena pinta".

Esta semana se ha conocido la denuncia de dos mujeres que revelaron haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante Julio Iglesias cuando trabajaban en la mansión del cantante en República Dominicana. Aunque aún se desconocen todos los datos, Nuria Roca expone que "habrá que ver si es culpable o no".

Esta noticia ha puesto al intérprete en el foco mediático, algo que ha sido analizado en programa 'La Roca'. "Lo que hay que hacer en el proceso es estar con las víctimas y demostrar quiénes son", dice la presentadora.

"Hay un trabajo de investigación de tres años, muchas pruebas que se presentarán en la Audiencia Nacional y se ha llamado a declarar a las dos exempleadas como testigos protegidos. Veremos cómo transcurre el proceso pero no tiene muy buena pinta", añade.

Asimismo, dice que próximamente "habrá que ver si es culpable o no" después de judicializar la investigación.

Por su parte, Pilar Vidal sostiene que hasta el momento "solo se ha oído una versión": "Entiendo que él pondría lo ocurrido en manos de sus abogados y se le aconsejaría que no es lo mismo hablar en un medio de comunicación que delante del juez".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.