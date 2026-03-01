Del vídeo viral de supuestos misiles sobre Irán al de multitud de israelíes celebrando los ataques: las redes se llenan de bulos tras la ofensiva bélica

¿Por qué es importante? Para evitar que te engañen, hay que informarse a través de los medios de comunicación y de los canales oficiales, y no por redes sociales, donde se difunden vídeos que se convierten en virales y solo por eso hay quien se cree que son ciertos.

Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral', ha alertado en La Roca de que en solo 24 horas, las redes sociales se han llenado de bulos y desinformación tras lanzar Estados Unidos una ofensiva sin precedentes contra Irán.

Uno de los vídeos que más se están viralizando en redes es el de misiles atravesando un cielo nocturno, unas imágenes impresionantes que usuarios están compartiendo señalando que se trata de la ofensiva de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Sin embargo, estos bombardeos son de octubre del 2024, cuando ocurrió lo contrario, y es que Irán atacó Israel.

Además, hay otro vídeo que ya tiene 3.000 retuits, en el que se ve a ciudadanos israelíes supuestamente celebrando en las calles de Tel Aviv los ataques a Irán, pero lo cierto es que se trata de una celebración judía del año 2025, donde se conmemoraba la supervivencia del pueblo judío en la antigua Persia.

También hay otras imágenes que se han hecho muy virales y que nada tienen que ver con lo que está sucediendo ahora, sino que son de Afganistán. "En la madrugada del pasado jueves, Pakistán bombardeó Afganistán y le declaró también una guerra abierta. Tras ello, Afganistán respondió con ataques aéreos contra centros de mando, contra bases militares estratégicas pakistaníes, y ese es el vídeo que se ha hecho viral", ha explicado.

Para no dejarnos engañar por los bulos, Espinosa ha recomendado poner el vídeo en Google con unas palabras clave, como "vídeo misiles noche Irán" y darle a "verificar". En ese momento, aparecerá "una serie de links y hay que hacer un trabajo de investigación" para comprobar si ese vídeo había sido publicado anteriormente en un canal oficial.

