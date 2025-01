Nuria Roca, cuando Juan del Val se corta pelando un mango en directo: "Ay, me voy a marear"

Cristina Plaza visita una tarde más el plató de La Roca para dar a conocer a los colaboradores las 'gastrotendencias' más virales en las redes sociales. En esta ocasión, presenta un batido prebiótico que tiene que elaborar Juan del Val en pleno directo.

Al principio, todo parece ir bien. Es más, el colaborador presume de sus dotes cortando fruta: "¡Qué manera de pelar un mango!". Sin embargo, justo después de decir esto, Juan del Val se corta con el pelador.

Ante la situación, Nuria Roca exclama: "Ay, me voy a marear", pues la presentadora explica que, cada vez que ve sangre, se marea. De hecho, se ha tenido que sentar mientras Juan del Val abandonaba el plató de La Roca para ser atendido.

Tras la pausa publicitaria, Nuria Roca explica que "la butaca" de Juan del Val está vacía porque está siendo atendido por los servicios médicos del programa.

Sus compañeros, además de preocuparse por él, no han podido evitar reírse de la situación, como es el caso de Pilar Vidal. "No te alegres, que no te quedas viuda de momento. Yo no sabía que Juan era tan flojo. Según él, necesita puntos", comenta la periodista.