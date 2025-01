El salseo "off the record" de Pilar Vidal sobre dos famosos casados: "Él le fue infiel a ella estando los dos en la misma fiesta"

La periodista Nuria Roca le pide a la periodista, experta en prensa rosa, Pilar Vidal, que cuente una anécdota, cotilleo o salseo que le ha comentado 'off de record' durante una publicidad del programa. 'Off the record' se trata de una expresión inglesa que se emplea en el lenguaje periodístico para referirse al comentario que se hace de modo extraoficial y que por tanto, no puede divulgarse.

Tal como relata Vidal, "hace unos años, había una fiesta en Sevilla de mucha gente conocida y había un matrimonio que estaba casado y él le fue infiel a ella en esa fiesta con otra. Y teníamos las imágenes de esa infidelidad".

La infidelidad sucedió en una de las estrechas callejas tan míticas de la capital andaluza: "Ellos se estaban dando el lote fuera y la mujer estaba dentro del local", cuenta Vidal, confesando que ella conoce a los dos protagonistas, que a día de hoy siguen juntos y además, tienen familia. No puede decir quiénes son porque, tal como admite, "no compré el material y entonces, no puedo decir los nombres". En el vídeo, podemos ver esta anécdota al completo.

