"Yo creo que sí, que la tengo, porque esto te genera una necesidad poco a poco", confiesa Nuria Roca en una conexión en directo para La Roca desde su casa ante la pregunta de Juan del Val de si cree que está enganchada a Instagram. El COVID-19 parece no haberle pasado demasiada factura y contesta mediante videollamada a las preguntas del conductor sustituto.

"Es verdad que cuando tú subes una foto, quieres que tenga 'likes' y quien diga lo contrario miente, porque si no, no tendría redes sociales", sentencia la presentadora, que además reflexiona sobre otro tipo de utilidad en las redes sociales. "Es un documento que sirve para tu vida, como un álbum de fotos o un recordatorio. Entonces, cuando no tiene muchos 'likes' dices 'bueno, es que esta era para mí'", relata Nuria Roca, para después asegurar que ella no publicaría jamás fotos para que alguien se fastidiara.

Lo que sí que le pasa, afirma, es que sube publicaciones sin apetecerle. "Y además, como a mí no me gusta subir cosas que no suceden en ese momento, pues tengo que hacerlo". Nacho García bromea con el "problema de narcisismo" de la presentadora. "No mira a cámara, se está mirando ella a sí misma todo el rato", dice entre risas. "Soy tan 'ciberlerda' que no sé dónde está la cámara", confiesa. "Te voy a decir una cosa, tú no sabes dónde está la cámara mirando la pantalla. Yo llevo toda la tarde sin saber dónde está la cámara tampoco y estoy en un plató de televisión", admite Juan del Val.

"Esto es igual que cuando subes un vídeo a YouTube, que miras cuántas visitas tienes y hay una parte que es porque vaya bien tu proyecto y otra que tú dices 'ay, qué poquita gente ha visto esto' y te pones nerviosa. Y es normal cuando tu vida personal está mezclada con tu negocio", afirma María Peláe.

Los cómicos también ven influenciada su vida profesional por las redes sociales. "Ahora mismo vendes más entradas por gente que te ve en redes que por gente que te ve en la tele", asegura Nacho García. Y es que, apunta Gonzalo Miró, la situación cambia, y mucho, cuando te dedicas a algo que tiene que ver con la imagen.