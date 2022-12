Nuria Roca no está este domingo al frente de La Roca. El escritor Juan del Val se encarga de presentar el programa en su lugar ya que la presentadora ha dado positivo en COVID-19.

"Sí, no os habéis equivocado. Son las 15.30 y esto es La Roca, aunque sin la Roca. Nuria está con COVID, o eso dice, porque me parece un poco sospechoso que justo en el puente más largo del año ella no pueda venir a trabajar", ha dicho Del Val nada más arrancar el programa.

Con todo, Nuria Roca está muy presente ya que está viendo el programa en directo desde su casa y conecta regularmente para ver que está todo en orden, a pesar de que ella se encuentre enferma.

De hecho, ha explicado cómo fue el diagnóstico y el error que cometió para entenderlo. "Me hice la prueba anoche... A los 30 segundos ya estaba con la raya puesta. No me acordaba de qué era lo correcto y pensé '¡qué bien, lo tengo todo bien!'", ha explicado, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas.