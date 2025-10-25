Nuria Roca apoya que los profesores jubilados vuelvan a dar clase: "Si él quiere... nadie le va a obligar"

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno modificar la ley de educación para poder cubrir la falta de profesores de matemáticas. Entre las medidas propuestas figuran reincorporar jubilados y permitir dar clase a docentes sin máster habilitante.

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno de España modificar la ley de educación ante la falta de profesores de matemáticas en la región.

En concreto, el Ejecutivo madrileño pide que los docentes jubilados puedan volver a impartir clases y que aquellos profesores que aún no tengan el máster habilitante también puedan hacerlo.

Además, el Gobierno autonómico propone que los estudiantes de tercero de carrera puedan dar algunas clases de forma esporádica para ayudar a cubrir las vacantes.

"Lo de tercero de carrera... no estoy de acuerdo", opina Juan del Val. Por su parte, Nuria Roca comenta: "Si el profesor jubilado quiere... Si él quiere nadie le va a obligar. A mí no me parece mal".

