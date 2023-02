Nacho García ha analizado en La Roca la letra de nueva canción de Shakira junto a Karol G, 'TQG'. El colaborador ha analizado algunas de las partes que más le han llamado la atención y no ha dudado en enviarle algún que otro mensaje a la ex de Piqué.

"Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido". Al escuchar esta parte de la canción, Nacho García no ha dudado en responderle de forma tajante. "Llevas cuatro canciones sobre tu ex, reconoce que no es que se te haya olvidado precisamente. Pasar página no la has terminado de pasar", ha indicado.

Además, no ha podido evitar preguntarse si sus canciones se deben a que Piqué le ha dado 'like' a una foto suya. "¿Toda esta movida loca puede ser por eso? Si dar 'like' es tontear, apaga y vámonos", ha reconocido.

Por último, ha indicado cuál es una de sus partes favoritas: "Mi amor es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo, bebé". Una última frase sobre la que ha reflexionado Nacho García. "Si es mala la monotonía, peor es la miopía", ha reconocido.