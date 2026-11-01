"Es un referente"
"Te montas en un tren y te hace 'adiós": Juan del Val alucina con el japonés al que pagan 70 euros por no hacer nada
El escritor, en La Roca, ha hablado del caso de Shoji Morimoto, un nipón que se gana el jornal sin hacer absolutamente nada. "Le han contratado para contarle problemas y que él no hable", dice.
Juan del Val ha hablado en La Roca de "un referente". Así define el escritor a Shoji Morimoto, un japonés que hasta los 38 años estuvo trabajando en una editorial y al que despidieron "por no terminar nunca sus tareas". "Era un vago, un flojo. Y dijo, 'me voy a ganar la vida sin hacer nada", ha explicado.
Y eso ha hecho Morimoto: "Se ha ofrecido para que le contraten sin que haga nada por unos 60 ó 70 euros. Te acompaña a recoger los papeles del divorcio, a comer... Él no hace nada".
"Hay un tipo que le ha contratado para que le despida de un tren cuando se va. Se monta en el tren y te hace 'adiós", ha contado.
Eso sí, hay otro contrato que le ha dejado más alucinado aún: "Tú le cuentas tus problemas y él no habla".
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