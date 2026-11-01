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"Coincide con la liberalización": la respuesta de Nuria Roca ante el aumento de accidentes ferroviarios significativos en España

Jesús Espinosa ha detallado el número de accidentes graves en España comparado con otros países como Francia, Italia y Alemania y saca el debate de la liberalización: "Han aumentado los datos".

Nuria Roca, con los datos de accidentes ferroviarios en España y otros países europeos

Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral.es', ha analizado la siniestralidad ferroviaria en España en La Roca, poniendo además en la mesa una comparativa del país con respecto a otros como Italia, Alemania y Francia: "La línea celeste está por encima".

Sí, la celeste es la española. Una que comienza a ir en cabeza desde 2020, abriendo, como dice el periodista, el debate de la liberalización.

"Coincide con la liberalización", afirma Nuria Roca al ver los datos mientras Espinosa asiente.

Por los datos van en aumento, como cuenta, con la liberalización "tanto en España como en el resto de países".

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