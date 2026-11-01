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La advertencia del Juan del Val sobre el uso de la IA: "Para ayuda psicológica no, nunca y bajo ningún concepto"

El escritor, en La Roca, ha alertado sobre la utilización de la inteligencia artificial para encontrar apoyo. "Hay profesionales que se dedican a esto. La IA puede generar problemas mucho más graves", ha indicado.

Juan del Val, en La Roca

Juan del Val ha realizado en La Roca una reflexión acerca del uso de la inteligencia artificial. El escritor, en sus palabras, ha advertido sobre utilizar estas herramientas para obtener algún tipo de consuelo o ayuda psicológica dejando muy clara su opinión al respecto.

"Para ayuda psicológica a ChatGPT no, nunca y bajo ningún concepto", ha afirmado.

Del Val, en ese sentido, ha advertido que usar la IA así "puede generar problemas mucho más graves".

"Hay profesionales que se dedican a la salud mental. La IA no lo es", ha concluido.

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