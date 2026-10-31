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El 'repaso' de Nacho García al bailecito del rey Carlos III en Bahamas: "Como millonaria turca"

El humorista, en sus 'repasos' semanales, ha hablado de los movimientos del monarca en su travesía. "¿Cuánto tiempo lleva de viaje, con los años que tiene?", se pregunta en La Roca.

Nacho García, en sus 'repasos' semanales

Nacho García le ha dedicado uno de sus 'repasos' a Carlos III. Al rey de Inglaterra, a uno de los cada vez más habituales de esta sección en La Roca. El motivo, la visita del monarca a Bahamas en una nueva travesía en la que ha mostrado sus dotes como bailarín.

La primera pregunta, eso sí, es obligada. "¿Cuánto tiempo lleva de viaje el rey de Inglaterra, con los años que tiene?", se ha cuestionado el humorista.

Luego, el baile en cuestión, con unos movimientos que bien merecen detenerse para su análisis: "Lo defiende todo".

"De todos modos... bailando. Como millonaria turca, Carlos III", ha concluido en su 'repaso'.

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