"¿Pero tú de qué conoces a Netanyahu?": el mosqueo de Pilar Vidal con los 'pasatiempos' de Berni Barrachina

La periodista no ha estado especialmente contenta con el crucigrama del domingo, en el que incluso ha dicho que se iba si Marta Critikian acertaba la palabra 'Halloween': "Es mentira, ella lo ha visto. Me niego a jugar".

Domingo en La Roca. Domingo de 'pasatiempos' de Berni Barrichina. Domingo en el que Pilar Vidal se ha mosqueado con dos de las respuesta al crucigrama planteado por el colaborador del programa. Y es que la periodista no ha dado crédito a cómo Marta Critikian ha acertado tanto a 'Netanyahu' como a 'Halloween' en el juego.

"Si ella la acierta ya te digo que la ha visto porque no tiene la capacidad", ha afirmado antes de saber que sí iba a acertar la respuesta.

En cuanto así ha sido, se ha levantado de la mesa para hacer como que se iba: "Ahora sí que me marcho. Cómo va a saber eso de Halloween. Es mentira, ella lo ha visto. Me niego a jugar".

"Y lo de Netanyahu ha sido muy fuerte. ¿Pero tú de qué conoces a Netanyahu?", ha cuestionado.

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