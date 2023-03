Miguel Bosé estuvo el pasado domingo en 'La Roca', donde además de compartir algunos detalles personales sobre la relación con su padre o recordar su pasado televisivo con Nuria Roca, también habló sobre 'Bosé', la serie basada en su vida.

"Estoy enganchada por tu culpa a la serie", le admite Nuria Roca, mientras el cantante asegura estar "muy contento" con el resultado: "Cuando los guionistas me entrevistaron yo les di todo lo que querían saber, pero luego han hecho que todo eso, con la ficción... han creado una magia especial", comenta.

Sobre José Pastor, el joven actor que le interpreta en la serie, asegura que "he tenido muchas veces la dificultad inmensa de reconocerme a recononocerle". En este sentido, destaca su riguroso trabajo, también en la faceta musical: "La CEO de 'Shine' (productora de la serie) me mandó dos canciones y me dijo 'a ver qué te parece' y dije '¿cómo que qué me parece? Si las he cantado ya' y ella me dijo 'que no eres tú, no eres el que canta, es José Pastor'", cuenta Bosé, que también destaca el trabajo de Iván Sánchez como su versión más madura.