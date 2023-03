Nuria Roca ha mostrado a Miguel Bosé las imágenes del beso que se dieron el programa 'UHF', de Antena 3, hace 19 años. "Te he entrevistado, te he seguido, he sido admiradora, te he besado... no sé si te acuerdas", ha expresado Nuria Roca, a lo que Miguel Bosé ha respondido que fue "inolvidable". "Lo siento, Juan", le ha dicho a Del Val, al tiempo que Roca ha destacado que presume "mucho de este momento".

"Se lo digo a todo el mundo. Sé que soy muy pesada pero, ¿me dejas que lo recuerde?", le ha preguntando al cantante, tras lo que ha mostrado las imágenes en las que aparece su beso en televisión en el año 2004, "hace un par de días". Puedes ve el momento en el vídeo principal que acompaña a esta noticia, en el que la presentadora pedía que la perdonasen "en casa". "Este momento fue maravilloso. Yo se lo he recordado a Juan una y otra vez", ha señalado Roca tras ver las imágenes.