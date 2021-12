Miguel Ángel Muñoz ha mostrado su lado más personal en La Roca al hablar de su Tata. El actor ha reconocido que su mayor miedo es la muerte de esta y que ese fue el motivo que le llevó a querer a hacer una película contando su historia y su relación.

"Un día me doy cuenta de que mi Tata no es inmortal y no va a estar conmigo toda la vida. Y esto hace más de diez años. Ahí me dio un susto, y me di cuenta de que quería retratar nuestra historia y nuestra relación", ha expresado, a lo que ha añadido que cree que su historia con la Tata transmite unos valores que pensaba que "eran importantes para compartir con el público".

Sin embargo, tal y como ha subrayado Muñoz, la película "no solo habla de la muerte", sino también "del valor que hay que dar a las personas mayores, de los cuidados que necesitan, de que la vida no está preparada para hacerse mayor". La protagonista de '100 días con la Tata' es Luisa Cantero, hermana de su bisabuela y la mujer que lo cuidó de pequeño.