El pasado mes de septiembre, Lolita decidió abandonar Twitter tras la polémica levantada por sus palabras en laSexta Noche. "¿Lolita es feminista?", preguntó Hilario Pino a la artista, a lo que ella contestó: "No".

"Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", explicaba entonces. Ahora, Lolita ha ahondado en esa reflexión, aclarando que hay "cierto feminismo que no le gusta".

En La Roca, destaca el "matriarcado" que ha sido su casa, especialmente con el liderazgo de Lola Flores, "la mayor feminista que ha habido en este país" para la cantante. "Hay otra parte del feminismo que no me gusta. Que me pregunten qué clase de feminista soy y lo explicaré", insiste.

"Estamos en una democracia. Tenemos que ser demócratas para respetar las opiniones de los demás", asegura Flores.