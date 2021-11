Lolita Flores ha hablado en La Roca sobre sus éxitos y el amor que tiene por su familia, pero preguntada por si le falta algo ha confesado que le "falta" un compañero de vida. "Tengo muchos amigos, pero sí ya necesito, después de varios años, compartir mi vida con alguien que no sean mis hijos".

"Necesito seguir sintiéndome mujer y seguir vibrando como mujer", ha explicado a Nuria Roca. Pero añade que "si no viene ese compañero de vida sí te puedo decir que soy una mujer satisfecha, que me han amado mucho y he amado mucho, he hecho dos hijos con muchísimo amor y nunca falta un roto para un descosido. Para estar mal acompañada, mejor sola", ha zanjado la artista.