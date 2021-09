"¿Lolita es feminista?", pregunta Hilario Pino a la artista, a lo que ella contesta tajante: "No". "Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", explica en laSexta Noche.

Junto a Luis Mottola, Lolita anima a todas las personas que sufren acosos a que denuncien estas situaciones, tanto a hombres como a mujeres.

"Que me perdonen las mujeres; está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay. Pero está bien que denuncien", comenta Lolita.