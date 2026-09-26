Ana Alarcón, del SUP, sobre la actuación de la Policía en el desahucio de Maricarmen: "Hay que diferenciar la violencia policial injustificada del uso legítimo de la fuerza"

Alarcón ha explicado en La Roca que, en caso de que finalmente se abriera un expediente disciplinario, las consecuencias dependerían de la gravedad: "desde una sanción administrativa a la suspensión de seis años y separación del servicio".

Las imágenes del desahucio de Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad del 65%, han generado un intenso debate sobre la actuación de los agentes que participaron en el dispositivo. En La Roca, Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ha defendido que las imágenes deben analizarse teniendo en cuenta todo el contexto de la intervención.

"Lo primero que creo que este tipo de imágenes deben analizarse con mucho rigor y en todo su contexto. Nosotros no somos quiénes para dictaminar o dictar si alguien se ha excedido en su fuerza o no", ha señalado.

Así, ha explicado que se trataba de una intervención especialmente difícil. "Estábamos hablando de una intervención muy complicada. De hecho, ya era la cuarta vez que se estaba intentando impedir. Y bueno, es una situación, como digo, muy compleja y de mucha presión para los compañeros", ha apuntado.

"Hay que diferenciar la violencia policial injustificada con el uso legítimo de la fuerza, que es lo que se está haciendo", ha defendido. Alarcón considera que la actuación de los agentes debe valorarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la intervención y ha criticado que, a su juicio, en ocasiones se analice cada imagen de forma aislada.

En los policías, dice, "se mide cada segundo, cada imagen, cada secuencia para cuestionarla automáticamente, sin, como digo, verla en su contexto", ha afirmado. "Los policías no hacemos las leyes. Simplemente, como bien sabéis, tenemos que garantizar que se cumpla esa resolución judicial y que se haga de la mejor manera posible, evitando incidencias", ha explicado.

"Las imágenes son desagradables. Creo que a nadie le gusta ese tipo de imágenes, a nadie, ni siquiera la policía le gusta participar en un hecho así, donde se ve a una mujer de 87 años que hay que sacarla de su hogar", ha señalado. "Nuestra obligación es garantizar que se ejecute y siempre, como digo, respetando los principios de congruencia, de oportunidad y de proporcionalidad", añade.

¿Qué ocurriría si se determina que hubo un exceso?

Durante la entrevista, Alarcón también ha explicado qué consecuencias podría tener una eventual investigación si finalmente se concluyera que hubo una actuación irregular. "Creo que también que lo haya abierto para investigarse no significa que sea irregular la actuación", ha apuntado.

En caso de que finalmente se abriera un expediente disciplinario y se determinara la existencia de una infracción, las consecuencias dependerían de su gravedad.

"Podría ser desde una sanción administrativa. Una falta leve se puede sancionar con apercibimiento o incluso suspensión de empleo y sueldo. Y si ya se establece que es una falta muy grave, pues puede llevar al traslado forzoso e incluso la suspensión de seis años y separación del servicio", ha explicado.

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