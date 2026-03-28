Juan del Val, tras la lujosa foto viral de Cristiano Ronaldo y Georgina: "A lo mejor tienen 500 millones de euros y se gastan 18 en lo que les da la gana"

El escritor ha reconocido que aunque él pudiera comprarse el reloj de Cristiano Ronaldo, valorado en 500.000 euros, no lo haría, a lo que ha añadido que, en su opinión, es "bastante feo".

Juan del Val ha comentado en La Roca la lujosa foto viral de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que "ha generado una cantidad de 'hate' y de críticas impresionantes". "Entre los relojes, el anillo y el coche, algunos que tienen mucho tiempo libre han analizado el valor de todo lo que sale en esta imagen, y atención porque asciende a la friolera de 18 millones de euros", ha indicado Nuria Roca.

"¿Y cuál es el problema?", se ha preguntado Del Val, a lo que ha añadido que Cristiano Ronaldo y Georgina "pueden tener a lo mejor 500 millones de euros y se gastan 18 en lo que les da la gana y ya está". "Lo muestran en redes y si lo quieres mirar, lo miras, y si no lo quieres mirar, no lo miras", ha expresado el escritor, a lo que ha añadido: "Yo creo que aunque me pudiera comprar un reloj de 500.000 euros, no lo haría; y sobre todo si es así, que me parece bastante feo".

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