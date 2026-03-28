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Una millonada en una foto

Juan del Val, tras la lujosa foto viral de Cristiano Ronaldo y Georgina: "A lo mejor tienen 500 millones de euros y se gastan 18 en lo que les da la gana"

El escritor ha reconocido que aunque él pudiera comprarse el reloj de Cristiano Ronaldo, valorado en 500.000 euros, no lo haría, a lo que ha añadido que, en su opinión, es "bastante feo".

Juan del Val sobre Cristiano Ronaldo

Juan del Val ha comentado en La Roca la lujosa foto viral de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que "ha generado una cantidad de 'hate' y de críticas impresionantes". "Entre los relojes, el anillo y el coche, algunos que tienen mucho tiempo libre han analizado el valor de todo lo que sale en esta imagen, y atención porque asciende a la friolera de 18 millones de euros", ha indicado Nuria Roca.

"¿Y cuál es el problema?", se ha preguntado Del Val, a lo que ha añadido que Cristiano Ronaldo y Georgina "pueden tener a lo mejor 500 millones de euros y se gastan 18 en lo que les da la gana y ya está". "Lo muestran en redes y si lo quieres mirar, lo miras, y si no lo quieres mirar, no lo miras", ha expresado el escritor, a lo que ha añadido: "Yo creo que aunque me pudiera comprar un reloj de 500.000 euros, no lo haría; y sobre todo si es así, que me parece bastante feo".

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