Juan del Val, sobre el juez Peinado tras retirar el pasaporte a Begoña Gómez y su señalamiento a los policías: "Está fuera de sí"

Juan del Val cuestiona en La Roca la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y califica la medida de "inexplicable". Además, critica los argumentos recogidos en el auto y sugiere un "afán de protagonismo" del magistrado.

Juan del Val muestra su desacuerdo con la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "He escuchado que es una medida controvertida, estoy de acuerdo. Pero a mí me parece inexplicable", afirma yendo más allá.

"Yo intento entender que se le pueda quitarle el pasaporte a Begoña Gómez, pero no entiendo lo del riesgo de fuga", asegura.

Además, es especialmente crítico con algunas de las justificaciones incluidas en el auto judicial. "Lo de argumentar que la Policía puede ayudar a A o B ya es lo que a mí me parece que este hombre, y siento mucho decirlo, en el auto también se veía un poquito, está un poco fuera de sí", manifiesta.

Del Val va más allá al sugerir que detrás de la actuación del magistrado podría existir una búsqueda de notoriedad pública, un "afán de protagonismo", y también cuestiona en este sentido los tiempos de la decisión: "Él tarda unos días en pensarse el tomar esa decisión o no, porque yo creo que había otras noticias que llamaban más la atención, y de repente ahora ya lo saca".

Por último, el colaborador concluye que, pese a su habitual respeto hacia las resoluciones judiciales, en este caso le resulta complicado respaldar la actuación del juez. "Sinceramente, intentando defender permanentemente a los jueces, me parece que es muy difícil de defender", zanja.

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