Pilar Velasco, sobre el auto del juez Peinado: "El mundo al revés, la Policía recuerda a la Justicia en qué consiste el cumplimiento de la ley"

La periodista Pilar Velasco analiza el auto del juez Peinado y su decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez en laSexta Xplica.

La periodista Pilar Velasco critica en laSexta Xplica la actuación del juez Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestiona especialmente la decisión de retirarle el pasaporte.

"Es el mundo al revés. La Policía le tiene que recordar a la Justicia en qué consiste el cumplimiento de la ley. Y los sindicatos policiales, al unísono, todos, desde los más conservadores a los que menos, le tienen que recordar al juez Peinado como está faltando a todas las garantías", asegura al comienzo de su intervención.

Velasco sostiene que el procedimiento judicial ha estado marcado por vulneraciones de garantías procesales desde sus inicios. "Y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial. Se han vulnerado desde el minuto uno", afirma.

La periodista recuerda distintos episodios de la instrucción que, a su juicio, fueron posteriormente corregidos por instancias superiores. Entre ellos, menciona el secreto de sumario decretado al comienzo de la investigación, una decisión que, según señala, "tuvo que corregir la Audiencia", aunque "el daño estaba hecho". "No había nada que guardar en secreto porque eran los recortes de prensa de Manos Limpias", señala.

También alude al registro ordenado en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. "Mandó a la Guardia Civil a un hospital a cogerle los teléfonos a un empresario que se estaba dando una sesión de quimioterapia y lo tuvieron que anular, pero el daño estaba hecho", afirma.

"Es imposible reparar el daño que produce a veces una secuencia continuada de tantas faltas de garantías", comenta mostrando su preocupación.

Cuestiona además la actuación de Peinado y asegura que, observada desde fuera, resulta difícil no sospechar de su motivación: "Hay quien dice que es un kamikaze. Yo digo que tiene una conducción ciertamente temeraria". "Parece prevaricador cuando se observa desde fuera y siempre con la misma intención", sentencia.

Además, compara la situación con otros precedentes judiciales en los que jueces fueron apartados de la carrera por extralimitarse en sus funciones. "Cuando el juez Elpidio Silva metió en la cárcel a Blesa y se había extralimitado, no duró más de un año en la carrera judicial", recuerda.

"Al juez Gómez de Liaño se le apartó de la carrera judicial por dos cosas: porque le quitó el pasaporte sin fundamento jurídico a los empresarios -Polanco entre ellos-, y porque había tomado resoluciones injustificadas a Derecho, ni siquiera prevaricadoras", dos motivos que, afirma, se cumplen también en este caso.

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