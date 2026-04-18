Juan del Val, sobre Juan Carlos I: "Muchísima gente pensamos que él fue uno de los principales causantes de la libertad"

El escritor ha expresado que "cada vez que habla" el rey emérito se hace una "interpretación de lo que él ha dicho", a lo que ha añadido: "Hay veces que no somos demasiado precisos".

Juan del Val se ha pronunciado sobre las declaraciones que hizo el rey emérito en una entrevista con el diario 'Le Figaro', donde ha defendido que devolvió "la libertad a los españoles al instaurar la democracia" pero que él "nunca" se pudo "beneficiar de ella". En este sentido, el escritor ha considerado que decir eso "define un ego enorme, porque la libertad se logró entre todos", pero cree que "él fue uno de los principales causantes". "Esto mantengo yo y muchísima gente", ha asegurado.

Así, Del Val ha señalado que "nada de lo que dice es una opinión excesivamente descabellada". "Habla de su nieta y dice que tiene muy buena imagen y que debería estar más. Es su opinión y, además, es cierto", ha manifestado el presentador, quien también coincide con el emérito en que "en este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles" para Felipe VI. "Esto me parece que es una opinión que tiene muchísima gente", ha aseverado.

Para el escritor, "cada vez que habla el rey, quien dice lo que quiere, luego se hacen interpretaciones de lo que él ha dicho". "Y hay veces que no somos demasiado precisos. Él da unas declaraciones y empezamos a interpretar por qué el ha dicho lo que ha dicho e intentamos sacar una conclusión", ha apuntado Juan del Val, tras lo que ha apostillado que el monarca "podría quedarse callado", pero que si decide no hacerlo, "está en su derecho".

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