Juan del Val, sobre la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez: "Va a beneficiar mucho al PSOE"

Juan del Val considera que la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez tendrá consecuencias políticas y sostiene que "va a beneficiar mucho al PSOE", en referencia al impacto del caso en el debate público actual.

Juan del Val muestra en La Roca su desacuerdo con la medida judicial del juez Peinado sobre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y cuestiona el argumento del riesgo de fuga. "Me parece inexplicable", afirma en el programa de laSexta.

"Lo de argumentar que la Policía puede ayudar a A o B ya es lo que a mí me parece que este hombre, y siento mucho decirlo, está un poco fuera de sí", manifiesta.

Además, sugiere que podría existir un componente de búsqueda de notoriedad en la actuación judicial. "Sinceramente, intentando defender permanentemente a los jueces, me parece que es muy difícil de defender".

En el mismo debate, el escritor Benjamín Prado ofrece también una visión crítica sobre el desarrollo de la instrucción. "Yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco, pero tampoco se nos puede seguir diciendo eso de hay que respetar a la Justicia", afirma.

Prado matiza su posición sobre el sistema judicial. "El respeto a la Justicia en bloque sí, pero no juez por juez ni caso por caso. Juzgo, tengo mi criterio y me equivocaré", añadió.

Para el escritor, la evolución del caso era previsible. "Es una película del oeste que se ha montado el juez Peinado, que consistía en un duelo entre él y Pedro Sánchez a través de su mujer", asegura.

En respuesta y en la misma línea, Juan del val analiza el impacto político de la decisión judicial. "No sé si era la pretensión o no, pero yo creo que en este momento, esta decisión que acaba de tomar el juez, políticamente va a beneficiar mucho al PSOE", concluye el colaborador.

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