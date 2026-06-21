Benjamín Prado, sobre Peinado: "No se puede meter todo en el mismo saco, pero tampoco seguir diciendo que hay que respetar a la Justicia"

Bemjamín Prado analiza en La Roca la última decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y sus insinuaciones conforme a la posibilidad de fuga por poder contar con ayuda de policías.

"Yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco, pero tampoco se nos puede seguir diciendo eso de hay que respetar a la Justicia", dice con contundencia Benjamín Prado en el debate de La Roca tras las últimas y controvertidas decisiones del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y señalar a algunos policías afirmando que podrían ayudar a que huyera.

El escritor afirma que respeta a la Justicia "en bloque", pero no "juez por juez ni caso por caso". "Juzgo, tengo mi criterio y me equivocaré", añade.

Para él, este es un fin de la instrucción "absolutamente lógico" si se tiene en cuenta cómo ha ido avanzando la instrucción desde sus inicios hasta ahora. "Es una película del oeste que se ha montado el juez Peinado, que consistía en un duelo entre él y Pedro Sánchez a través de su mujer", asegura.

Prado señala que esta causa se ha caracterizo por el "histrionismo" y recuerda los "pasos en falso" que ha habido durante este tiempo. "Es lógico que llegue el último 'chimpún', el último explosivo, que es ni más ni menos que sugerir que le va a ayudar la Policía a Begoña a escapar de España", comenta.

"No sé si era la pretensión o no, pero yo creo que en este momento, esta decisión que acaba de tomar el juez, políticamente va a beneficiar mucho al PSOE", responde Juan del Val.

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