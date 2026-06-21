Juan Pedro Yllanes, exmagistrado, explica por qué se le retira el pasaporte a Begoña Gómez y no a Zapatero

El exmagistrado Juan Pedro Yllanes analiza en laSexta Xplica las diferencias entre las decisiones judiciales adoptadas respecto a Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero y considera que el juez Peinado "se extralimita notablemente".

José Yélamo conecta en directo en laSexta Xplica con el exmagistrado Juan Pedro Yllanes con el objetivo de aclarar algunas cuestiones judiciales que pueden dar lugar a confusión en la sociedad española a raíz de los últimos acontecimientos producidos. La primera pregunta es clara: ¿por qué se decide retirar el pasaporte a Begoña Gómez y no a José Luis Rodríguez Zapatero?

"Resulta complicado que el ciudadano pueda entender que en dos circunstancias muy parecidas cada uno de los jueces tomen una decisión muy diferente", reconoce Yllanes. Según explica, cuando el juez Calama explica por qué no retira el pasaporte a Zapatero dice claramente "que es una persona que por los cargos que ha ocupado y además, teniendo seguridad pagada por el Estado, lógicamente no se va a sustraer de la Justicia".

Lo "sorprendente" para él es que el juez Peinado haga todo lo contrario, "entendiendo que los policías pueden ayudar a que Begoña pueda sustraerse de la acción de la Justicia".

"Cada juez en su independencia puede tomar esas decisiones atendiendo a lo que figura la causa", defiende, pero sí que reconoce que le "parece que en este caso el juez Peinado se extralimita notablemente". "Y no solo por la alusión a los policías", recalca.

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