Alfonso Arús, al cartel viral de la Universidad de Granada que prohíbe "atender a padres": "Acomodemos entonces todas las leyes a esa edad"
En Aruser@s, presentan el cartel colocado por el vicedecano de prácticas de la Universidad de Granada, en el que se aclara que "no se atenderá a padres" porque "todo el alumnado matriculado es mayor de edad". Un viral que Alfonso Arús ha matizado.
El cartel ha generado revuelo, pero a Alfonso Arús le parece una situación lógica. "No me parece descabellado", asegura. Marc Redondo desvela que cada año los padres "se implicaban más", pero "no en el lado positivo": "Que si correos electrónicos, que si qué pasa con mi hijo... Cosa que antes no se veía nunca".
A Angie Cárdenas también le parece "perfecto": "Que se plantan porque ya tienen 18 años, es una preparación a lo que será tu vida cuando seas mayor".
Una reflexión que ha compartido Alfonso Arús, pero con un matiz: "Acomodemos entonces todas las leyes a esa edad, porque no puede ser que estemos valorando que un chaval no pueda tener acceso a internet hasta los 16 años; de pronto a los 17 ya puede conducir acompañado y a los 18 ya es un hombre que el padre no necesita que diga nada, ¡aclarémonos!", critica.
