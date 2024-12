Juan del Val carga contra la prensa del corazón que persigue a los famosos: "Es incomodísimo"

La llegada del pequeño Carlo no ha traído mucha calma a la vida - al menos, la mediática- del clan de las Campos y la prensa espera con ansia captar una imagen de Alejandra Rubio y su hijo recién nacido. Para ello, un nutrido número de reporteros espera a las puertas de la casa de la joven mamá, algo que molesta, y mucho, a Terelu Campos.

"A mí me da igual que me grabéis, pero si esto se lo hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé... luego diréis que si la relación es buena o regular", comenta con indignación, como puede observarse en este vídeo de La Roca. "Tú te imaginas que ella salga con su bebé y que haya seis personas corriendo. Chico, normal, no me parece, cariño". A raíz de estas declaraciones, en el programa presentado por Nuria Roca se genera un intenso debate. Los colaboradores tienen posturas enfrentadas.

Mientras que Berni Barrachina afirma no entender esta actitud de la popular presentadora -quien, según él, vive "por y para vender su intimidad"-, Juan del Val empatiza por completo con ella. "En la prensa del corazón en general ponen siempre una excusa en esa diferenciación de 'los que venden y los que no venden'. Primer punto: es mentira. La prensa y las agencias te ponen el micro vendas o no vendas, por lo tanto, es una excusa absoluta. [...] Solamente pido que nos pongamos en la piel de una persona que tiene permanentemente a tres, cuatro, cinco personas, seis coches, detrás de ella a cada paso que vaya a dar. Es incomodísimo", defiende.

La polémica continúa en la mesa de debate y Pilar Vidal desvela que el pasado sábado habló de este tema con "un famoso".