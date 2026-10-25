Joaquim Bosch, sobre las joyas de Zapatero: "La causa podría girar hacia un posible juicio por malversación"

El magistrado ha señalado que "al haberse quedado con ellas Zapatero, estaríamos ante un posible delito de malversación que por la cuantía no habría prescrito".

Novedades en el caso de las joyas del expresidente Zapatero. El juez Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ha dado un plazo de dos días a Patrimonio del Estado para que le aporte la relación de los obsequios institucionales recibidos en la etapa de Zapatero en La Moncloa, y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar al expresidente del Gobierno por malversación en el caso de las joyas encontradas en su despacho.

En este sentido, el magistrado Joaquim Bosh ha señalado en La Roca que "la investigación judicial puede experimentar un giro muy importante si el juez instructor comparte la nueva tesis de la Fiscalía, con la que hasta ahora había cierto consenso en que lo de las joyas podía concurrir delitos fiscales y de contrabando, lo cual llevaba al archivo por prescripción".

Sin embargo, ha destacado Bosch, "la Fiscalía ha abierto una interpretación jurídica ya distinta en la que considera que esas joyas debieron haberse incorporado al Patrimonio del Estado y que al haberse quedado con ellas Zapatero estaríamos ante un posible delito de malversación que por la cuantía no habría prescrito".

Así, "en función de los datos que aporte Patrimonio sobre si esas joyas fueron declaradas o sobre si otros regalos Zapatero sí que los entregó al Patrimonio del Estado, la causa podría girar hacia un posible juicio por el tema de las joyas por malversación", ha subrayado el juez.

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