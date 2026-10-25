Ahora

Novedades en el caso

Joaquim Bosch, sobre las joyas de Zapatero: "La causa podría girar hacia un posible juicio por malversación"

El magistrado ha señalado que "al haberse quedado con ellas Zapatero, estaríamos ante un posible delito de malversación que por la cuantía no habría prescrito".

Joaquim Bosch

Novedades en el caso de las joyas del expresidente Zapatero. El juez Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ha dado un plazo de dos días a Patrimonio del Estado para que le aporte la relación de los obsequios institucionales recibidos en la etapa de Zapatero en La Moncloa, y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar al expresidente del Gobierno por malversación en el caso de las joyas encontradas en su despacho.

En este sentido, el magistrado Joaquim Bosh ha señalado en La Roca que "la investigación judicial puede experimentar un giro muy importante si el juez instructor comparte la nueva tesis de la Fiscalía, con la que hasta ahora había cierto consenso en que lo de las joyas podía concurrir delitos fiscales y de contrabando, lo cual llevaba al archivo por prescripción".

Sin embargo, ha destacado Bosch, "la Fiscalía ha abierto una interpretación jurídica ya distinta en la que considera que esas joyas debieron haberse incorporado al Patrimonio del Estado y que al haberse quedado con ellas Zapatero estaríamos ante un posible delito de malversación que por la cuantía no habría prescrito".

Así, "en función de los datos que aporte Patrimonio sobre si esas joyas fueron declaradas o sobre si otros regalos Zapatero sí que los entregó al Patrimonio del Estado, la causa podría girar hacia un posible juicio por el tema de las joyas por malversación", ha subrayado el juez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Destrozos y saqueos retransmitidos en directo: laSexta accede a nuevas imágenes de los disturbios en Barcelona
  2. Sánchez asegura que Vox "pone las ideas" y el PP "la ambición de poder": "Un Gobierno suyo supone retroceder 50 años"
  3. María Corina Machado regresa a Venezuela 10 meses después: "Estoy aquí, con ustedes"
  4. Continuismo o bolsonarismo: Brasil va a la segunda vuelta con los candidatos rozando el empate técnico
  5. Miles de personas marchan en Madrid con Vivas al frente "por una Ceuta segura, española y europea": "Venimos a decir basta ya"
  6. Al menos 80 heridos, 22 de ellos graves, tras caer un autobús por un talud de 20 metros en Fogars de Montclús