Estudio de Newtral
¿Cuánto tardan los bomberos en llegar a un incendio? Una media de 10 minutos que baja o sube dependiendo de la provincia
Los detalles Barcelona, Madrid y Valencia son las tres provincias españolas donde menos tardan los bomberos en llegar, mientras que en otras se pueden llegar a tardar hasta 20 minutos.
En La Roca han analizado la investigación de 'Newtral.es' sobre cuánto tardan los bomberos en llegar a una zona. Un estudio basado en el análisis de 12 millones de edificios en nuestro país y casi 1.000 kilómetros de carreteras.
Según el mismo, los bomberos tardan de media 10,6 minutos en llegar a su destino. Barcelona, Madrid y Valencia son las provincias españolas donde más rápido acuden, entre seis y siete minutos.
No obstante, la cosa cambia en otras provincias más despobladas. La clasificación la cierra Soria, Teruel y Cuenca donde la tardanza se puede demorar hasta 20 minutos.
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