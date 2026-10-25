Urquizu, sobre las encuestas del PSOE: "La gente cree que aquello es como James Bond, pero es más como Mortadelo y Filemón"

El sociólogo Ignacio Urquizu ha contado en La Roca que "en la época de Zapatero y Rubalcaba" él era la persona que "tenía esa información". "Yo era el que estaba con las encuestas internas del PSOE", ha señalado.

"¿Hay encuestas más afines a un partido que a otro?", ha preguntado Nuria Roca al sociólogo Ignacio Urquizu, quien ha respondido que "si están bien hechas, no". Así, ha contado que él estuvo "durante un tiempo con encuestas internas del PSOE". "En la época de Zapatero y Rubalcaba, era la persona que tenía esa información, Y una vez estuve allí, la gente se cree que aquello es como James Bond, pero es más como Mortadelo y Filemón", ha expresado.

En realidad, ha confesado, sabía "lo mismo que los demás". "No sabíamos más, ni íbamos más listos ni nada", ha reconocido el sociólogo, quien ha señalado que lo que la población ve "se parece bastante a lo que tienen los partidos políticos".

Así, ha asegurado que "no hay ningún tipo de secreto". "Nos gustan mucho las historias de la conspiración, pero realmente el mundo no es tan apasionante", ha concluido.

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