Tania Sánchez, tras los disturbios de Barcelona: "Si hay chavales que son arrastrados por redes a algo así, este país tiene problemas"

La analista política ha afirmado que lo ocurrido no fue "una protesta", sino "unos chavales de muy pequeña edad que aparecieron y se pusieron a enfrentarse a la Policía y a romper cosas".

Tania Sánchez ha reflexionado en La Roca sobre los disturbios en Barcelona y ha afirmado que "lo que pasó eran unos chavales de muy pequeña edad que aparecieron y se pusieron a enfrentarse a la Policía y a romper cosas". "Eso no es una protesta", ha defendido, a lo que ha añadido: "Si hay chavales que son arrastrados por mensajes en redes sociales a una situación así, este país tiene problemas, tiene que hacerse cargo y hacer un análisis de cómo está de extendido, quién está detrás y de por qué se ha hecho ese llamamiento".

Así, la analista política ha insistido en que "no fue una protesta, sino un llamamiento al disturbio". "También cuando se juntan equipos de fútbol hay disturbios muy violentos y no tienen que ver con ninguna protesta ni con ninguna reivindicación", ha añadido.

Para Sánchez, "la pregunta es por qué se han sentido llamados y se han sentido interpelados y han decidido acudir a una cita en la que les decían que fueran de negro, se taparan la cara y rompieran todo lo que pudieran". "Si hay chavales entre 14 y 17 años que tienen esa desconexión con la sociedad, esta sociedad tiene que hacer alguna reflexión. A lo mejor también tiene que ver con el odio que se mueve en redes sociales", ha apuntado.

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