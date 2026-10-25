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Berni Barrachina, sobre el 'manterrupting': "Aquí somos cuatro mujeres y la que más interrumpe es Pilar Vidal"

El 'manterrupting' es cuando el hombre suele interrumpir en una conversación a la mujer, algo que se ha demostrado según un estudio.

Berni Barrachina, sobre el 'manterrupting': "Aquí somos cuatro mujeres y la que más interrumpe es Pilar Vidal"

En La Roca han hablado del 'manrrupting', básicamente hombres que interrumpen intencionadamente a mujeres. Se ha estudiado a nivel político, por ejemplo, con muchas encuestas que se hicieron en Estados Unidos, pero se ha hecho a niveles un poco más pequeños y los estudios demuestran esta situación.

Por ejemplo, un grupo de cinco personas tenía que tomar decisiones. Cuando el grupo estaba formado por una mujer y cuatro hombres, esa mujer hablaba un 40% menos que la media de los hombres que formaban parte. Ese dato se mantenía si incrementábamos el número de mujeres si la mayoría de las personas participantes eran mujeres. Con tres de cinco, aún así los hombres dominaban la conversación y ellas hablaban un 36% frente a esos dos hombres.

Solo si el grupo se componía de cuatro mujeres y un hombre entonces el hombre no hablaba. Solo en ese caso las mujeres hablaban más que el hombre

Tras escuchar el estudio, Berni Barrachina ha pedido permiso para hacer un apunte en La Roca: "Somos cuatro mujeres y dos hombres. Y la que más interrumpe es Pilar Vidal". "Pilar es la excepción", ha matizado Nuria Roca.

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