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Análisis en La Roca

Jesús Bastante: "Trump piensa que tiene una misión divina que llevar a cabo, que está arreglando el mundo y que Dios está de su lado"

El periodista y escritor ha contado la visión que tiene el presidente sobre sí mismo, tras lo que Juanma Lamet ha señalado que Trump "ha dicho que el disparo que le rozó la oreja fue una intervención divina".

Jesús Bastante

El periodista y escritor Jesús Bastante ha hablado en La Roca sobre Donald Trump y ha señalado que "él piensa realmente que tiene una misión divina que llevar a cabo, que está arreglando el mundo y que Dios está de su lado", tras lo que Nuria Roca ha comentado que el presidente estadounidense "ha calificado este último conflicto como la décima guerra que va a solucionar".

En este sentido, Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', ha subrayado que el republicano "ha dicho que el disparo que le rozó la oreja fue una intervención divina". "La primera vez que él utilizó esta especie de soflama le sirvió para que muchos católicos o muchas personas creyentes le acompañaran en su proposición y creo que ha seguido apostándole a eso", ha expresado, por su parte, Tania Sánchez.

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