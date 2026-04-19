Alberto Chicote revela detalles de su nuevo programa: "Veo todo lo que pasa en el restaurante desde una furgoneta y hay un topo que me informa"

El chef ha explicado que se mete "por la noche" en el local "para ver qué es lo que hay" y que lleva con él "un desarrollo tecnológico" que le permite detectar cosas que a simple vista no se ven, como "organismos vivos".

Alberto Chicote ha revelado en La Roca detalles sobre su nuevo programa Servicio Secreto by Chicote, que se estrena el próximo jueves en laSexta. "Yo estoy en una furgoneta desde donde veo todo sin que en el restaurante lo sepa", ha explicado, tras lo que ha señalado que en el vehículo tiene "un control de realización". "Desde ahí soy capaz de ver todo lo que está ocurriendo en el restaurante sin que ellos lo sepan", ha indicado.

Además, Chicote ha contado que lo que piensan los trabajadores del restaurante es que "están grabando otro programa" y que la "primera reacción" que tienen cuando descubren la verdad "es la sorpresa". "Les explicamos que están grabando un programa, pero que no es el que ellos piensan", ha afirmado el chef, al tiempo que ha desvelado que "hay un topo" durante la grabación que le va "pasando información y sabe que allí hace falta ayuda".

"A partir de ahí, empezamos a trabajar", ha expresado, tras lo que ha apuntado que él va al local "por la noche" y se mete "a oscuras para ver qué es lo que hay". "Llevo un desarrollo tecnológico que me permite ver más allá de lo que tú ves, como organismos vivos", ha concluido.

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