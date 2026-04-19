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Reflexión en La Roca

Chicote: "En los sitios que he grabado la suciedad es un factor importante; no digo que suceda en la mayoría de restaurantes"

El chef ha expresado que "cuando un negocio deja de funcionar y la desidia, el desorden y el desánimo entran por la puerta, lo primero que dejas de hacer es mantener las cosas como debes".

Chicote

Pilar Vidal ha preguntado a Alberto Chicote si la suciedad es un factor que debería preocupar a los clientes, después de que el chef haya visto de todo durante la grabación de sus programas. "En los sitios donde he estado la suciedad es un factor importante", ha reconocido Chicote, tras lo que ha apostillado: "No quiero decir que en la mayoría de los restaurantes suceda esto así, que no lo creo".

En este sentido, el chef español ha señalado que "cuando un negocio deja de funcionar y la desidia, el desorden y el desánimo entran por la puerta, lo primero que dejas de hacer es mantener las cosas como debes". Así,ha reconocido que no todos los locales ponen en práctica los consejos y la ayuda que él les brinda, algo que ha comparado con los alumnos de un colegio: "Todos los niños que van a una clase reciben las mismas enseñanzas y unos aprenden y otros no".

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